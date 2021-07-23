لبنان | أهالي ضحايا تفجير المرفأ لـ”نواب العار”: احذروا من اللعب معنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أننا نشهد مشهد هزلياً جديداً من مسرحية الدجل وفي الفصل الثالث تراجع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعد ان تلقى “سحسوح”.

وتوجه الأهالي للقاضي غسان عويدات بالقول: “عدم اعطاء اذن الملاحقة هو تآمر على دمائنا واولادنا وفلذات اكبادنا وبالتالي ستتعرض لسخطنا وغضبنا فحذار من اللعب معنا بالنار”.

وأضافوا: “الامتناع عن إعطاء إذن ملاحقة تآمر على دماء أولادنا، وحذار من اللعب معنا”.

وتابعوا: “نحن من منعنا الانفجار الشعبي الكبير لأننا نريد ان نأكل العنب ولكن هل تريدون ان ينفجر الوضع؟ نحن نفجره اذاً وحينها “عليي وعلى اعدائي يا رب”.

كما توجهوا لـ”نواب العار”: “عليكم الكف عن خزعبلاتكم السياسية والمطلوب منكم رفع الحصانات فوراً فلا حصانات فوق دماء 218 شهيداً”.