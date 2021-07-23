لبنان | أصحاب السوبرماركات: الأمن الغذائي بخطر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذرت نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان في بيان من “إنقطاع مادة المازوت وعدم قدرة هذا القطاع الحيوي من الحصول عليها، لما لذلك من تأثير سلبي على سلامة المواد الغذائية التي تحتاج الى تبريد”.

ولفتت الى أن “الكثير من المواد الغذائية الموجودة في السوبرماركت بحاجة الى برادات وأخرى الى درجات حرارة منخفضة نسبيا، لذلك فإن إنقطاع كهرباء الدولة وتوقف مولدات السوبرماركت عن العمل بسبب عدم وجود مادة المازوت سيؤدي حتما الى الإضرار بسلامة المواد الغذائية”.

واذ اشارت الى أن “بعض الشركات المستوردة للنفط لا تزال مشكورة تسلم المازوت، إلا أن هذا الموضوع يتطلب حلا جذريا من قبل المسؤولين المعنيين لجهة إستمرار تأمين إمدادات المازوت للمصالح الحيوية ومنها السوبرماركت”، مطالبة بـ”تخصيص كميات كافية من المازوت لهذا القطاع أسوة بالقطاعات الحيوية الأخرى مثل المستشفيات والأفران”، مؤكدة أن “أي تأخر سيؤدي الى الحاق الضرر الشديد بهذا القطاع الحيوي وبالأمن الغذائي”.