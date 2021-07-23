لبنان | الـ”ووك إن”.. العودة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - يوليو - 2021 1:47 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامة استئناف خدمة الـ”Walk-In” للقاح فايزر ابتداءً من اليوم، وذلك بعد أن تسلّم لبنان شحنة جديدة من هذا اللقاح، وتعود الخدمة إلى جميع مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة لمواليد 1971 وما دون.

وبات لبنان في مواجهة الموجة الرابعة من وباء كورونا. وصحيح أن تجدد الموجة المتمثلة بارتفاع الإصابات ونسب الفحوص الموجبة ومرضى المستشفيات، ما زالت ضمن المستوى الثاني للتفشي المجتمعي، إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بمخاطر اشتداد الأزمة في الأسابيع المقبلة.