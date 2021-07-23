لبنان | أبو شقرا: للإسراع في فتح الاعتمادات النفطية وتلبية حاجات السوق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 12:34 مساءً - منذ 28 ثانية

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن “من يطلق على نفسه صفة عضو نقابة مستوردي المشتقات النفطية جورج البراكس ليس لديه صفة فعلية وهو ليس عضوًا في النقابة”، موضحًا أن “تصريحه الأخير مرفوض جملةً وتفصيلًا ونحن لا نقبل بمثل هذه البيانات التجييشية المستمرة والتي تزيد من همّ وهلع المواطنين ومن تفاقم الأزمة أكثر، وتخلق أجواءً مناسبة للسوق السوداء”.

وأشار أبو شقرا الى أنه “لا يخفى على أحد اليوم وجود أزمة محروقات في البلاد ولكن لا داعي لكل هذا الهلع والتجييش”، معتبرًا أن “رفع الدعم ليس هو الحل الحالي فنحن لا نقبل بأن تكون الحلول دائماً على حساب المواطن”، طالبًا من مصرف لبنان “الإسراع في فتح الاعتمادات النفطية لتلبية حاجات السوق والمواطنين من هذه المواد بما فيها القطاع السياحي والاستشفائي وغيرها من القطاعات الاساسية في البلاد”.

وأمل من جميع وسائل الاعلام “عدم التداول في البيانات التجييشية للشعب والتي لا تزيد الوضع إلاّ سوءاً وخوفاً وتخلق تهافت اكبر لدى الشعب للحصول على هذه المواد”.