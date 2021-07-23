لبنان | قُتِلَ خلال اختطافه بعد خروجه من المطار بغية سرقته أثناء نقله مبلغ مالي كبير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 12:34 مساءً - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “فجر تاريخ ١٢-٧-٢٠٢١، وأثناء انتقال المواطن (ع. ص. من مواليد عام ١٩٦٥) من مطار رفيق الحريري الدولي الى الطيّونة برفقة أحد موظفي شركة “سيلفر وينكس” وهو ينقل حقيبة بداخلها مبلغ يقدر بحوالى /٤٠٠/ ألف دولار إلى مكتب الشركة، أقدم مجهولون بحوزتهم أسلحة حربية على خطفهما وتكبيلهما واقتيادهما الى محلة الشويفات، حيث عملوا على ضربهما وسلب (ع. ص.) حقيبة المال، وتركه في المحلّة جثة هامدة، ولاذوا بالفرار الى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي، تبين أن المجني عليه أصيب بأزمة قلبية حادة إثر تعرضه لحالة خوف شديد من جرّاء عملية الاختطاف، ما أدّى الى وفاته على الفور.

وبناءً عليه، أعطيت الاوامر وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف جميع المتورطين في العملية، ونتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصلت الشّعبة الى إماطة اللثام عن هوياتهم، وهم:

– س. م. (مواليد عام ١٩٨٧، لبنانية) وهي الرأس المدبر، وشقيقة زوجة الضحية.

– م. ن. (مواليد عام ١٩٧١، لبناني)

– ب. ت. (مواليد عام ٢٠٠٠، سوري)

– ه. ح. (مواليد عام ١٩٩٨، لبنانية)

– ب. ع. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)

– ح. ع. (مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)

– ق. ج. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري)

ثلاثة منهم، وهم: (ب. ع.)، (ح. ع.) و(ق. ج.) من أصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة.

وبتواريخ ١٥، ١٦و١٧-٧-٢٠٢١، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة خاصة تابعة للشّعبة من تنفيذ مداهمات وكمائن في مناطق صور، بعبدا والضاحية، نتج عنها توقيف جميع المتورطين، وضبط /٤/ سيارات نوع “مرسيدس”، “انفينيتي”، “بي ام X5″ و”رابيد”.

وبتفتيش الموقوفين، السيارات ومنازلهم، تم ضبط ما يلي: /٣/ مسدسات حربية مع ذخيرتها وسكين، كمية من: حشيشة الكيف، السالفيا، حبوب مخدّرة “(كبتاغون” و”الفراولة”)، /٣/ علب بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين، مبلغ مالي وقدره /٢٢،٢٢٥/ $، و /١٨،٨٤٩،٠٠٠/ ليرة لبنانية، /١٢/ هاتف خليوي، إضافةً الى بعض المجوهرات.

وبالتحقيق معهم، اعترفت (س. م.) أنها الرأس المخطط والمدبر للعملية، وأنها قامت بمراقبة المغدور من لحظة وصوله الى مطار بيروت الدولي قادما من نيجيريا بالاشتراك مع الثاني والثالث والرابعة-اعترفوا بما نسب إليهم-، وأنها زوّدت المجموعة التي ستنفذ العملية بمواصفات ورقم السيارة التي انتقل على متنها الضّحية بعد خروجه من المطار. كما اعترفت بمحاولة تنفيذ هذه العملية بتاريخ سابق إلّا أنها باءت بالفشل.

كما اعترف كل من (ب. ع. و ح. ع. و ق. ج.) انهم نفّذوا عملية اعتراض سيارة الضحية في محلة الطيونة، وخطفه واقتياده الى منطقة الشويفات، وسلبه حقيبة الأموال.

وجرى ضبط /٣/ مركبات آلية اشتراها المنفذون من الأموال المسروقة، وسيارة عدد /٢/ استعملتا في عملية المراقبة.

كما أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثامن”.