لبنان | الأمين: لدينا مشكلة كبيرة في الدواء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 8 دقائق

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن “هناك صيدليات لم تعد بإستطاعتها أن تكمل، ولدينا مشكلة كبيرة في الدواء المدعوم وغير المدعوم، من ناحية الإستلام”.

وأوضح الأمين في حديث تلفزيوني أن “وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قام بتسعير الأدوية على 12000 ليرة، والمستوردون لا يسلمون على هذا السعر”، لافتاً الى أن “هناك فئة من الشعب غير قادرة على شراء الدواء مهما كان سعره”.

ولا تزال أزمة الدواء تتفاقم في لبنان، مع الارتفاع الكبير المرتقب في الأسعار، بعد أن أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة للأدوية على سعر صرف 12000 ليرة للدولار، استجابة لقرار حاكم مصرف لبنان، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة.

واتخذ حسن قرار رفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.