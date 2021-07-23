لبنان | الأمين: لدينا مشكلة كبيرة في الدواء

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غسان الأمين
أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن “هناك صيدليات لم تعد بإستطاعتها أن تكمل، ولدينا مشكلة كبيرة في الدواء المدعوم وغير المدعوم، من ناحية الإستلام”.
وأوضح الأمين في حديث تلفزيوني أن “وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قام بتسعير الأدوية على 12000 ليرة، والمستوردون لا يسلمون على هذا السعر”، لافتاً الى أن “هناك فئة من الشعب غير قادرة على شراء الدواء مهما كان سعره”.
ولا تزال أزمة الدواء تتفاقم في لبنان، مع الارتفاع الكبير المرتقب في الأسعار، بعد أن أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة للأدوية على سعر صرف 12000 ليرة للدولار، استجابة لقرار حاكم مصرف لبنان، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة.
واتخذ حسن قرار رفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.