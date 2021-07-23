لبنان | طقس الـ”ويك أند” صيفي مع انخفاض بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 14 دقيقة

يؤثر طقس صيفي على لبنان ويترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة فيما يتشكل ضباب على الجبال خصوصاً أيام الجمعة والسبت والاحد مع احتمال تساقط أمطار خفيفة او رذاذ محلي.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٩ و٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و٢٥ درجة.

٢- الجو: قليل السحب اجمالا تتكدس السحب تدريجياً ويتشكل ضباب على الجبال مع احتمال ٣٠٪ لتتساقط امطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر.

٣- الرياح: غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س تنشط شمالا ٦٥كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠-٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب.

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و٢٥ درجة على ١٠٠٠ متر يتحول الى غائم اجمالا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال ٤٠٪ لتساقط رذاذ او مطر خفيف محلي فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.

الاحد: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و٢٦ درجة على ١٠٠٠ متر يتحول الى غائم اجمالا مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال ٤٠٪ لتساقط رذاذ او مطر خفيف محلي فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.