لبنان | استقرار ملحوظ لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 18 دقيقة

استقر دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية عند المستوى الذي نزل إليه مساء أمس، وسجّل 20800 ليرة لبنانية بيع للصراف، و21 ألف ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

وانخفض مساء أمس إلى هذه المستويات بعد أن كان صباحاً عند متوسط 22400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

شهدت السوق تقلبات غير مبررة في الأسابيع الماضية، وكان البعض اعتبر أنّ الدولار تجاوز عتبة الـ20 ألفاً بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وربط البعض الآخر تراجعه بداية الأسبوع بعطلة عيد الأضحى وتوقف الأسواق.