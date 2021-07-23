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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 49 دقيقة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 26 / 7 / 2021 إعتبارا من الساعة7,00 ولغاية الساعة 14,00، في حقل تفجير تربل طرابلس”.

كما صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 24 / 7 / 2021 ولغاية 30 / 7 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة باكيش، بشمزين، وحامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

وجاء في بيان ثالث عن قيادة الجيش الاتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 26 / 7 / 2021، ما بين الساعة 8,00 والساعة24,00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.

ونص البيان الرابع على الآتي: “ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 12 / 7 / 2021 ولغاية 23 / 7 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وجاء في البيان الخامس الآتي: “ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 5 /7/ 2021 ولغاية 23 /7 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش – حامات وتم رطيبة – اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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