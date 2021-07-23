لبنان | الدفاع المدني: 299 مهمة خلال الـ96 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 23-7-2021 البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 96 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد244) :
o أحراج (عدد4) :
(م.جبل لبنان)(عدد3) : بسكنتا – (المطلة – حصروت) – البربارة .
(م.عكار) (عدد1) : القبيات.
o أعشاب (عدد198):
(م.بيروت)(عدد1) : ارض جلول.
(م.جبل لبنان) (عدد66): عشقوت – بدغان – أدما – الجديدة – شارون – صوفر(2) – العزونية – المكلس –
الفنار(3)- البساتين/عاليه – وادي شحرور – عين داره – الدكوانة – الجية – السمقانية –
ذوق مكايل – ساحل علما – الكنيسة – الشويفات – المغيري – عاليه – أدونيس – بيصور
– قرنايل – الدورة – المعنية – طريق المطار – برج البراجنة – السعديات(2) – بيت مري –
ضبية – كترمايا – الحازمية – خلدة – بكفيا – بشامون – برجا – عين جديدة – التحويطة –
عميق – الوردانية – المشرف – الدامور – عيناب – الجديدة – بتغرين – بسكنتا – الناعمة.
واشجار : مشقيتي – بطلون – حالات – قبيع – عين الجديدة – كيفون.
ونفايات : فاريا – الجديدة – صوفر – حراجل – عنايا – الرابية.
وإطارات : حالات – الجديدة.
(م. لبنان الشمالي) (عدد25) : أنفه – (بتوراتيج – عابا) – القلمون – كفريا – بجدرفل – الحارة الخاصة – عدوي –
مرياطة – بشري – كفرحاتا – بخعون – القبة – المنية – الضنية – بطرام – رشعين –
عاصون – الفوار.
وأشجار : القلمون – كفريا – شكا – مجدليا.
ونفايات : كفريا – بتوراتيج.
وإطارات في جبل البداوي.
(م.عكار) (عدد13) : حرار – مشتى حمود – برقايل(2) – التليل – عدبل – عكار العتيقة – مشحا – الحيصة –
شدرا – بزبينا.
وأشجار في فنيدق.
ونفايات في برج العرب.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد15) : العدوسية – الرمالي – معروب(2) – بدياس – دير كيفا – صور – الشرحبيل –
العباسية – دردغيا – الهلالية – عنقون.
وأشجار : الجرمق – محمية صور – الصرفند.
(م. النبطية) (عدد25) : تبنين – كفردونين – قعقعية الجسر – ميس الجبل(2) – شبعا – كفرجوز – دير الزهراني –
بنت جبيل – برعشيت – كفررمان – كفرصير – حاروف – تول – عربصاليم – القليعة –
حاريص.
وأشجار : وادي الحجير – جديدة مرجعيون(2) – الفرديس – الميدنة – فرون.
وحقل من التبغ في رميش.
ونفايات في النميرية.
(م.البقاع) (عدد45): حي الميدان/زحلة – بر الياس – قب الياس(4) – ضهور زحلة(2) – تل الأخضر – كسارة(4)
– حوش الزراعنة – عانا – حمار المعلقة(2) – زحلة – المدينة الصناعية/زحلة(3) – حارة الراسية
– وادي العرائش – عين الذوق – عين الحجل – ينطا – الكرك – المريجات – المحيدثة – مجدل
عنجر – راس العين – حي البربارة/زحلة – لالا – راشيا الوادي(2) – جديتا(2) – سحمر – رياق
– جب جنين – جلالا – تعلبايا.
وأشجار : غزة – ضهور زحلة – المرج.
(م. بعلبك الهرمل) (عدد8): عين بورضاي – سرعين – نبحا – بعلبك(2) – بيت شاما – دير الأحمر – النبي عثمان.
o منازل (عدد9) : بتخنيه – الخندق الغميق – صيدا(2) – الرابية – السبتية – زغرتا – داخل فيلا في بطشاي
– الهرمل.
o سيارات (عدد12) : عين علق – أبلح – حلبا – الدورة – بخعون – بسكنتا – بشري – طنبوريت – دراجة نارية
في صور وأخرى في انطلياس – فان في تحوم – سياراتان في الأشرفية.
o كهرباء (عدد10): عمود : شكا ، سلعاتا – لوحة فواصم في المنية – غرفة كهرباء داخل مبنى سكني في فردان
وإسعاف 5 مواطنيين – مولد : غزير ، البياضة ، عاليه ، نحلة ، الحمرا – مولدان في مراح
الحج/البترون.
o مؤسسات (عدد3) : داخل مطبخ فندق في الروشة ومعالجة مصاب – غرفة داخل مدرسة في الرويس – داخل
محل للألعاب الإلكترونية في كركول الدروز.
o نفايات (عدد2) : البترون – الجديدة.
o مختلف (عدد6) : حصيد قمح : مكسة ، رياق ، بدنايل ،(تعنايل – قب الياس) – شجرة في قب الياس – مخيم
للنازحين السوريين في دارين.
– نقل وإسعاف (عدد49) :
o حوادث (عدد34): اوتوستراد البترون – صيدا – الحمرا – سن الفيل – كليمنصو – الأشرفية(2) – الجناح – الجميزة
– عين الرمانة – بحمدون – صيدا – عاليه – راس النبع – كركول الدروز – طريق الجديدة(2) –
شاطىء الأولي – حارة صخر – مجدل عنجر – كفرزبد – عين المريسة – الشياح – النويري –
شحيم(2) – زحلة – عفيف الطيبة – عشقوت – حصارات – عجلتون – الصنايع – ديك المحدي –
الفيدار.
o حوادث سير (عدد13): الكفاءات ونقل جريحة الى المستشفى – المطيلب ونقل جريح الى المستشفى – حارة حريك
ونقل جريحة الى المستشفى – الطيونة ونقل جريحين الى المستشفى – اوتوستراد طيرجا
وسحب 3 جرحى من داخل سيارتهم ونقل أحدهم الى المستشفى – مجدل عنجر ونقل جريح الى
المستشفى – الخراب ونقل جريح الى المستشفى – الشبريحا ونقل جريح الى المستشفى – طريق
عام شحيم/داريا ونقل جريح الى المستشفى – الزيدانية ونقل جريحة الى المستشفى – صور
ونقل 3 جرحى الى المستشفى – طريق عام دكان الضهر / بيت حباق (جبيل) ونقل جريحين الى
المستششفى وإخماد حريق السيارة – الكسليك وإنقاذ مواطن من داخل سيارته.
o مهمات بواسطة الMotoAmbulance (عدد2): عمشيت – اوتوستراد المدينة الرياضية ونقل 4 جرحى الى
المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد5) : إنقاذ مواطن من الغرق مقابل شاطىء الروشة ونقله الى المستشفى – إنقاذ شخصين من الغرق مقابل
شاطىء القليلة ونقلهما الى المستشفى – فتح باب منزل وإنقاذ إمرأة مسنة من داخله في ادونيس – إنقاذ
هرة علقت على شرفة منزل في الشياح – إنقاذ 3 مواطنين ضلوا طريقهم في وادي جنة.
– خدمات عامة (عدد1) : بحمدون.
مجموع المهمات المنفذة خلال ال96 ساعة الماضية 299 مهمة.
كما تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.