لبنان | اسحق: “الجمهورية القوية” لا تملك مرشحاً معيناً لتأليف الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق أن “تكتل الجمهورية القوية لا يملك مرشحا معينا لتأليف الحكومة، إنما ما يطالب به حكومة اختصاصيين مستقلين وأي شخصية تقدم ضمانات بتأليف حكومة مماثلة قد يسميه التكتل الذي يتردد في تسمية أي رئيس مكلف في ظل المنظومة الحاكمة اليوم”.

ورأى في حديث إذاعي أنه “من غير المهم ان نسمي شخصا ونصل إلى حكومة مصالح كحكومة حسان دياب”. واعتبر أن “الخروج من النفق المظلم يكون عبر حكومة تعطي ثقة للمجتمع الدولي للمرحلة المقبلة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة”