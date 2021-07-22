لبنان | الليرة اللبنانية في المرتبة الأولى عالمياً وفق “مؤشر بيغ ماك”.. فماذا يعني ذلك؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

توصل خبراء مجلة ” الإيكونوميست” البريطانية إلى أن الليرة اللبنانية هي أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في العالم، عقب بيانات مؤشر بيغ ماك الجديدة.

ويستخدم هذا المؤشر لتحديد تعادل القوة الشرائية في مختلف البلدان بناء على تكلفة “برجر” واحد.

وتقوم المجلة البريطانية بإجراء هذه الحسابات منذ عام 1986، مفترضة أن تكلفة شطيرة مصنوعة من مكونات مختلفة، الخبز والجبن واللحوم والخضروات، يمكن أن تكون بمثابة بديل عالمي لسلة من السلع التي تختلف من بلد إلى آخر.

علاوة على ذلك، ونظرا لوجود سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في معظم دول العالم، فإن “مؤشر بيغ ماك”، وفقًا للمجلة، يسمح بتحديد نسبة أكثر إنصافًا بين العملات النقدية والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، عند تحليل هذا المؤشر، يفترض أن السلع ذاتها لها سعر واحد في جميع البلدان.

وأشارت “إيكونوميست” إلى أن الليرة اللبنانية أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم، واعتبرت أن العملة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 70.2%، يليها في المرتبة الثانية الروبل الروسي، الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 59.9%.

وفيما يلي جدول يظهر تقييم بعض العملات العربية مقابل الدولار حسب مؤشر “بيغ ماك” (بيانات يوليو 2021):