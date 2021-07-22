لبنان | أسعد نكد يحذر.. سعر الكيلووات سيصل إلى هذا المستوى!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد أننا ” بأزمة وانهيار كبير والبلد كلو رح يوقف”.

وتابع نكد في حديث لبرنامج “صار الوقت” على قناة الـ “MTV”: “رح تنطفي الكهربا والافران والمستشفيات والانترنت”.

وأوضح أن “التقنين بدأ في كهرباء زحلة بعد 7 سنين من الكهربا 24 على 24″، مشدداً على أن ” كهرباء زحلة نموذج ولكن اللامركزية الكهربائية لا تنجح من دون مازوت وباسم “عدم الدعم” سيموت اللبناني وسعر الكيلووات سيصل الى 6000 ليرة لبنانية”.