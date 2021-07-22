لبنان | حمد حسن: “سوق الدواء فلتان”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 9:46 مساءً

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ​حمد حسن​ الى انه “لدينا ادوية مفقودة، ونحن نتتبع التخزين في المستودعات ويجب أن نرى الفواتير التي دُعمت”.

حسن وفي حديث للـLBCI، أشار الى “اننا فتحنا التسجيل الطارئ للادوية المفقودة من السوق”.

واعتبر ان “سوق الدواء فلتان وحتى “يتركلج” يجب أن يكون لدينا كامل المعطيات الرقمية”.

ولفت إلى ان “هناك قرض دولي بـ2 مليون دولار من اجل اقرار البطاقة الدوائية الممكننة، وذلك لمحاربة الاحتكار والتخزين”.

وكشف ان “70 بالمئة من حالات كورونا في لبنان حاليا هي دلتا”، كما تحدث عن “ارتفاع في عدد المصابين في العناية الفائقة”.