لبنان | إعلان حالة الطوارئ السياحية!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 7 ثواني

وزارة السياحة تسمح للمطاعم بالعمل، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل

أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي حالة الطوارئ السياحية في ظل فقدان مادة المازوت حتى في السوق السوداء، محذرًا من إقفال المؤسسات السياحية أبوابها خلال الـ 48 ساعة الآتية.

وأضاف في تصريح له، إن “الكهرباء والمولدات هما حاجتين أساسيتين للمؤسسات المطعمية للمحافظة على المواد الأولية وسلامة الغذاء وللتحضير لوجبات الغداء والعشاء”.

وأكد انّه “وإذا اضطرّ الأمر سيلجأ أصحاب المؤسسات المطعمية إلى الاعتماد على واحدة من الوجبتين إما الغداء أو العشاء، ما سيؤدي حتمًا إلى كارثة”.

وناشد المعنيين “للتحرّك فورًا لإيجاد حل لهذه المعضلة في عز الموسم السياحي الذي يحرّك دورة لبنان الاقتصادية”.