لبنان | جلسة استثنائية غدا الجمعة لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى الى اجتماع استثنائي لمجلس الادارة يوم غد الجمعة، للبحث في واقع الضمان المستجد ورسم السياسة العامة للصندوق، في ضوء المستجدات والتحديات الطارئة على مستوى الوضع الصحي والاستشفائي والدوائي المستجد.

وقال يحي: “ان الدعوة لاجتماع مجلس الادارة يأتي انسجاما مع مسؤولياته كسلطة تقريرية لمواجهة الاوضاع المستجدة، التي باتت تهدد بقوة مستقبل هذه المؤسسة والاف المستفيدين منها، وسنعمل على مشاركة الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العمالي العام في ملف الضمان، وصولا الى اتخاذ ما يلزم لمواجهة الازمة”.