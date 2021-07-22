لبنان | مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.. للحذر من المتحور الجديد “لامدا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان، الى أنه “من المعروف أن فيروس كورونا يتحور بطريقة متعددة ليصبح أخطر وأقوى وأكثر مناعة وكانت قد نبهت Lari من كورونا Delta منذ شهرين وها هو الآن منتشر في لبنان علما أن شهري آب وأيلول سيشهدان، ربما، انتشارا أوسع لفيروس Delta بسبب الاختلاط الشعبي وقدوم حالات من الخارج ومع اقتراب موسم الانفلونزا يحتمل ازدياد الاصابات بدلتا”.

وأشارت الى أنها “تراقب المتحور الجديد لامدا Lamda الذي بدأ ينتشر في بعض البلدان من جنوب أميركا ويحتمل أن ينتشر لذا أخذ المطعوم ضروري وأخذ الاحتياطات يتوجب التشدد بها، لأننا لا نزال ضمن موجات كورونا المتعددة”.

وختمت: “كل انسان أصيب بكورونا، أو حصل على المطعوم، ليس محصنا ويتوجب الانتباه دائما من الاصابة مجددا”.