لبنان | دياب أعطى توجيهاته لتأمين المازوت إلى الأفران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بيان جاء فيه:

“تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قضية شح مادتي البنزين والمازوت في الأسواق، وذلك على الرغم من الاتفاق الذي حصل بين مصرف لبنان وأصحاب الشركات بتأمين حاجة السوق من مادتي البنزين والمازوت لمدة ثلاثة أشهر على قاعدة اعتماد سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار على منصة مصرف لبنان لسعر الاستيراد.

وإذ طلب الرئيس دياب فتح تحقيق لكشف المتلاعبين والمحتكرين والجهة أو الجهات التي لم تلتزم بذلك الاتفاق وإعلان أسمائهم إلى الرأي العام، أعطى توجيهاته لتأمين المازوت بسرعة إلى الأفران المهددة بالتوقف حيث تم تأمين ٥٠٠ ألف ليتر من المازوت للأفران من شركة uniterminals تبدأ بتسلمها اعتباراً من يوم غد الجمعة بناء على قسائم صادرة عن وزارة الاقتصاد.”

وكان اتحاد المخابز والافران في لبنان حذّر من ازمة رغيف على الابواب اعتبارا من الاسبوع المقبل ‏بسبب فقدان مادة المازوت حيث ستضطر بعض الافران والمخابز للتوقف بعد نفاذ الاحتياط ‏المتوفر لديها من هذه المادة‎ .‎