لبنان | بعد اعادتهما إلى لبنان.. توقيف شخصين تسللا إلى داخل الأراضي المحتلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

اصدرت قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 22/7/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من الجنسية السودانية كانا قد تسللا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر السياج التقني مقابل بلدة رميش الحدودية وتمت إعادتهما إلى لبنان.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

يذكر ان بيان الجيش اللبناني جاء بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اعتقل شخصين تسللا من جنوب لبنان إلى الجليل، مشيرا إلى أن المشتبه بهما كانا على الأرجح مهاجرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “رصد حوالي الساعة الثانية فجرا دخول شخصين الحدود الشمالية، وشملت جهود إلقاء القبض عليهما نشر قوات إضافية في المنطقة وإغلاق الطرق في المنطقة لمنع هروبهما”.

وأفاد بأن “الجنود استخدموا القنابل المضيئة وطائرات الهليكوبتر، كما تم إغلاق عدة طرق بين قاعدة بيرانيت العسكرية وكيبوتز ساسا، بالإضافة إلى طريق آخر بين أطلال برعام الأثرية وكيبوتس برعام، كإجراء احترازي، وطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم”.

أضاف: “تم رفع هذه الاجراءات بعد توقيف الشخصين”، مرجحا أن “يكونا مهاجرين”.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن أن استطلاعات الجيش رصدت خلال الليلة الماضية شخصين تسللا من لبنان الى داخل إسرائيل.

واشار أدرعي عبر “تويتر” الى انّه في هذه الساعة تقوم قوات الجيش بملاحقتهما وتتخذ الوسائل للقبض عليهما. قواتنا تقوم بخطوات لعزل المنطقة تتضمن نشر القوات واغلاق بعض الطرقات. تم ايعاز السكان في بلدتيْن مجاوريْن بالبقاء في المنازل.

وفي هذا السياق، أشارت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في وقت لاحق ردا على سؤال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، إلى أن “اليونيفيل على اطلاع على التقارير التي أفادت بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت شخصين بعد عبورهما من لبنان إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح هذا اليوم، ونحن على اتصال بالأطراف ونتابع الموضوع”.