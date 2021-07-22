لبنان | أبيض: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 3:57 مساءً

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر حسابه على “تويتر”:

“في الآونة الأخيرة، أفاد عدد كبير من الممرضين والممرضات بأنهم قد تلقوا عروض عمل من قبل وكالات توظيف لوظائف شاغرة في أوروبا، مع مزايا سخية للغاية. كما يقول المثل، “مصائب قوم عند قوم فوائد”. للأسف، سيكون من الصعب ايجاد البديل عن الممرضين والممرضات الذين سوف يغادرون”.

أضاف: “مع تدهور الظروف المعيشية في البلاد، لا يمكن للمرء أن يلوم أولئك الذين قرروا ان الامور لم تعد تحتمل, لم يتخذ هؤلاء قرارهم باستخفاف. ومع ذلك، سيفتقدون بشدة، وخاصة وأن استعداد المستشفيات وارقام مرضى الكورونا الجديدة يستمران في التحرك في اتجاهين متعاكسين”.

أردف: “من سخرية القدر أن الممرضين والممرضات سيغادرون عبر نفس المطار الذي استقبل أمس ٦٦ حالة جديدة من حالات الكورونا. في الماضي، كان من الممكن أن يسبب هذا الخبر لدى الكثيرين شعورًا بالغضب, الآن لا يسبب الأمر أكثر من الاحساس بالعجز”.

وختم أبيض: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.