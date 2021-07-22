لبنان | مجلس النواب: متعاونون مع القضاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 2:03 مساءً

أعلنت مديرية الإعلام في مجلس النواب أنه على القضاء والمحقق العدلي التحرّك لوضع حدّ للإساءة الموصوفة لمهمّته ولمنطق القانون والعدالة، والإساءة للشهداء وحقّ ذويهم بمعرفة الحقيقة.

وقالت المديرية في بيان ان المجلس يجدّد تأكيد تعاونه مع القضاء ومهمته الأولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم 13 والسير بالتحقيق من البداية إلى النهاية بعيداً عن أيّ استثمار سياسي أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي إلى العدالة.