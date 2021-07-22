لبنان | أصحاب مولدات جرد عاليه: لن نشتري المازوت من السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

أعلن تجمع أصحاب المولدات الخاصة في جرد عاليه والجوار، في بيان أصدره بعد اجتماع اليوم، “الاتفاق على عدم شراء مادة المازوت من السوق السوداء، مهما كلف الأمر، مع العلم ان مولداتنا، وبعد 48 ساعة، ستنطفئ، ما لم تسارع الدولة لتأمين المازوت على السعر الرسمي”.

واتفق المجتمعون على “تنفيذ وقفة احتجاجية على الطريق الدولية بمشاركة اهالي منطقة الجرد، يحدد موعدها لاحقا، للمطالبة بتأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي وزيادة ساعات التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان”.

وتوجه التجمع الى أهالي جرد عاليه والجوار بالقول: “اننا واياكم في خندق واحد، نعاني ما تعانون، ونعي خطورة المرحلة التي نمر بها جميعا، ونحن كأصحاب مولدات خاصة نمد اليد لكل ابناء منطقتنا، كما نمد اليد الى كل المسؤولين من وزراء ونواب واحزاب وبلديات وجمعيات اهلية، بغية الحؤول دون اطفاء مولداتنا”.