لبنان | عون طلب من عكر إعلام الأمم المتحدة باستمرار انتهاك إسرائيل سيادة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، من نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي “ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم، ما أدى الى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسوريا”.

تجدر الإشارة الى ان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو تشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.