لبنان | لا كهرباء في المستشفيات.. كارثة صحية محتمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 1:07 مساءً

أعلنت نقابة المستشفيات في بيان اليوم، “مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم”.

وأشارت إلى أن “عدداً من المستشفيات مهدّد بنفاذ هذه المادة خلال ساعات، مما سوف يعرض حياة المرضى للخطر”.

وأهابت النقابة بالمسؤولين “العمل فوراً على حل هذه المشكلة تجنباً لكارثة صحية محتّمة”.