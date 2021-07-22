لبنان | دخلوا إلى منزله وسلبوه أمواله بقوّة السلاح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 11-1-2021، اقتحم ثلاثة مسلّحين منزل المواطن س. ع. (مواليد عام ١٩٤٩) في مدينة بعلبك، وضربوه وسلبوا منه مبلغا ماليا يقدّر بحوالي /3.000.000/ ل.ل. وهواتف خلوية، وآلة تصوير وأغراض خاصّة أخرى.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوياتهم، وهم كل من:

م. س. (مواليد عام 1999، سوري)

ع. ج. (مواليد عام 1994، لبناني)

ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

بتاريخ 13-7-2021، أوقفت دورية من المفرزة الأول في بعلبك، على متن دراجة آلية مسروقة، تمّ ضبطها.

بتاريخ 14-7-2021، وبعملية متزامنة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف الآخريَن في محلتي طريق نحلة، والخوام – بعلبك.

بالتحقيق معهم، اعترف كل من:

– الموقوف الأول بالتخطيط لعملية السّلب، وأنّ شريكَيه هما من نفّذاها.

– الموقوف الثاني بتنفيذ العملية مع شخصين من الجنسيّة السوريّة، هما: (ب. أ.) و(أ. ف.) مجهولَي باقي الهويّة، كما برمي قنبلة يدوية وإطلاق نار من سلاح حربي باتجاه منزل المواطن (أ. س.)، ومخيّم للنازحين السورييّن في محلّة “التل الأبيض” – بعلبك، والاعتداء على سكان المخيم، وذلك في تاريخ سابقٍ، بالاشتراك مع ر. ح. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة).

– الموقوف الثالث بسرقة سيّارة رباعية الدّفع من نوع “رانج روفر”، وأُخرى من نوع مرسيدس بطريقة احتيالية، بالاشتراك مع (ع. ج.).

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.