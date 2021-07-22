لبنان | استقرار لدولار السوق السوداء.. الأزمة تابع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم الخميس استقراراً، إذ تراوح بين 22300 ليرة للبيع و22350 ليرة للشراء. ويئنّ لبنان منذ أكثر من سنة تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تترافق مع شلل سياسي تام يعيق تشكيل حكومة ويحدّ من قدرة السلطة على تقديم حد أدنى من الخدمات لمواطنين أضناهم تآكل أجورهم، ما أدى الى ارتفاع عدد الفقراء الى أكثر من 60 بالمئة من السكان.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.