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لبنان | عبدالله: أرقام “كورونا” في لبنان باتت مقلقة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بلال عبدالله

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “ بشكلها المتحور الجديد دلتا تضرب في العالم من جديد، والأرقام في لبنان بدأت تصبح مقلقة، ولا بديل عن الالتزام بالتدابير المعتمدة للحد من الانتشار، وتعزيز المناعة المجتمعية عبر استمرار وتفعيل التسجيل والتلقيح، مع توفر كميات وافرة من اللقاحات التي أثبتت نجاحها في مواجهة الجائحة”.

في السياق، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في تغريدة أنه “في مواجهة الموجة الرابعة من الوباء، استلمت وزارة الصحة 108000 لقاح فايزر و129600 أسترازنيكا يوم الإثنين الفائت، إضافة إلى 146250 فايزر ستصل يوم الأحد و145000 يوم الإثنين.

من ناحيتها أعلنت للجنة الوطنية للقاح كورونا عودة العمل بخدمة Walk-in ابتداءً من يوم غد الخميس في جميع المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة، ضمن الشروط المعمول بها، لتلقي لقاح استرازينيكا للفئة العمرية بين 30-49.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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