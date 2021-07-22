لبنان | الحواط: حمى الله لبنان واللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “أنقذ الله والطوباوي اسطفان أمس أهالي لحفد الجبيلية والجوار من كارثة جراء سقوط صاروخ مجهول المصدر في البلدة.

حمى الله لبنان واللبنانيين. نتابع الموضوع مع القوى الأمنية للكشف السريع عما حصل بالتحديد”.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في القصير المتاخمة للحدود مع لبنان.

وتزامناً، سقطت بقايا صاروخين اسرائيليين في بلدتَيْ لحفد – جبيل والمجدل – الكورة ما أدى الى حالة ذعر لدى المواطنين. هذا وذكر شهود عيان ان الصاروخ في لحفد أحدث حفرة بعمق نحو 20 مترا و ولم يكن بعيداً جداً من المنازل والمباني السكنية في المنطقة.