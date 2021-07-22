لبنان | طقس صيفي مع انخفاض بدرجات الحرارة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس صيفي يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة فيما يتشكل ضباب على الجبال يكون كثيفاً احيانا خصوصاً الجمعة والسبت والاحد مع احتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ محلي. في التفاصيل:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٥ درجة

٢- الجو : قليل السحب اجمالا تتكدس السحب تدريجياً ويتشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح : غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س تنشط شمالا ٦٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الجمعة: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر يتحول الى غائم اجمالا مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ محلي فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.

السبت: استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر يتحول الى غائم اجمالا مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ محلي فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.