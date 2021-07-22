لبنان | سقوط صواريخ في لحفد وجبيل والكورة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

سقط صاروخ، ليل الأربعاء – الخميس، في منطقة لحفد بجرود جبيل ونجم عنه حفرة كبيرة، فيما تسبب بحالة ذعر وخوف لدى أهل المنطقة.

وتزامن ذلك مع غارات وعمليات إطلاق صواريخ اسرائيلية على ريف القصير وريف حمص، بينما أطلقت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ لاعتراضها.

وحُكي عن صاروخ آخر سقط في منطقة المجدل – الكورة وأحدث حالة من الخوف في صفوف المواطنين أيضاً.

وسُمع في شمال لبنان دوي انفجارات قوية لا سيما في طرابلس وعكار لكن تبين انها ناتجة عن القصف الاسرائيلي على سوريا.