لبنان | سرقة الكابل الرئيسي لبلدتي الرميلة وعلمان وقسم من الوردانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

تنشط عمليات سرقة أسلاك شبكة الكهرباء ناشطة في منطقة اقليم الخروب، حيث باتت تسجل مثل هذه العمليات بشكل يومي.

فبعد الجية، سجل اليوم في بلدة الرميلة الساحلية سرقة الكابل الرئيسي الذي يغذي بلدتي الرميلة وعلمان بالتيار الكهربائي، وقسم من بلدة الوردانية، بعد ان عمد الفاعلون إلى قطعه وسحبه، ما أدى الى انقطاع الكهرباء عن البلدات المذكورة. وقد حضرت القوى الأمنية ومفتشو مؤسسة كهرباء لبنان، وبوشرت التحقيقات لملاحقة الفاعلين.