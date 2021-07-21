لبنان | قهوجي: سأمثل أمام القضاء وانا تحت القانون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، أنه سيمثل “أمام قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار مليون بالمئة، وأنا تحت القانون”، مؤكداً أن “الموضوع الآن مرتبط فقط بجانب امتناع المحامين عن الحضور وإضراب نقابة المحامين”.

وأوضح قهوجي في حديث لموقع “المدن”، أنه غادر لبنان يوم 13 أو 14 حزيران، “يعني قبل صدور أي ادّعاء بحقي، وبالطبع سأعود إلى لبنان”. ولفت إلى انه لا يذكر “إذا تبلّغت قيادة الجيش بوجود نيترات الأمونيوم، كنت كل يوم أوقّع على مئات القرارات. لم يصدر عني أي قرار، لكن ما أعلمه أنّه تم تكليف لجنة كشفت على المواد في المرفأ وأعدّت تقريرها الذي شدّد على خطورة هذه المواد المخزّنة”.

وشدد على أنه “في تلك الأعوام كان البلد غارقاً في مواجهة خطر الإرهاب، والتهديد طال البلد وطالني حتى شخصياً”.