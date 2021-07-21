لبنان | محفوض: يتهاوى المرشحون الموارنة لرئاسة الجمهورية عند كل امتحان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 28 دقيقة

رأى رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، في تصريح، ان المرشحين الموارنة لرئاسة الجمهورية يتهاوون عند كل امتحان، وهؤلاء تتراوح رتبهم بين صديق بيت الأسد ومتظلل بعباءة حسن نصر الله ومشرعن لعمل ميليشيا حزب الله والمشكك بقدرة الجيش والدليل السياحي في ملعب النهضة والمعرقل لعمل القاضي العدلي بجريمة انفجار المرفأ”.

وقال: “بمنطق طقم السلطة والتبريرات لعدم الرضوخ لرفع الحصانات عن المسؤولين والتسويق دعائيا أنهم أبرياء سلفا متحججين بما حصل مع الضباط الأمنيين بزمن اغتيال رفيق الحريري، وكأننا بهم ينصبون أنفسهم قضاة تحقيق وحكم، يا خوفي بكرا بانفجار المرفأ يطلع الحق على الضحايا بحجة كيف بيسكنوا ببيروت”.‏