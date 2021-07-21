لبنان | إليكم النواب الذين سحبوا أسماءهم من العريضة النيابية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

بعد النائب عدنان طرابلس، سحب كل من النائب نقولا نحاس والنائب ديما جمالي أسماءهم من العريضة النيابية التي تطالب بتحويل التحقيق بانفجار المرفأ من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية. وعزت السلطات التفجير إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية.

وقال بيطار في تصريحات صحافية، إنه حدد موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه، من دون أن يفصح عن ذلك الموعد. كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم وزير المالية علي حسن خليل ووزير الأشغال غازي زعيتر ووزير الداخلية نهاد المشنوق وذلك “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”، حسب قوله.

كذلك طلب إلى نقابة المحامين في طرابلس إعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.