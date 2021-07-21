لبنان | طرابلسي سحب توقيعه.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلن النائب عدنان طرابلسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سحب توقيعه عن العريضة النيابيّة الّتي تدعو إلى نقل قضيّة انفجار مرفأ بيروت من القضاء العدلي، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقال عبر “تويتر”: “أسحب توقيعي عن العريضة النيابيّة الّتي تدعو إلى نقل قضيّة انفجار مرفأ بيروت من القضاء العدلي، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وقد أبلغت ذلك إلى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر”.