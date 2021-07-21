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لبنان | طرابلسي سحب توقيعه.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

عدنان طرابلسي

أعلن النائب عدنان طرابلسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سحب توقيعه عن العريضة النيابيّة الّتي تدعو إلى نقل قضيّة انفجار مرفأ بيروت من القضاء العدلي، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقال عبر “تويتر”: “أسحب توقيعي عن العريضة النيابيّة الّتي تدعو إلى نقل قضيّة انفجار مرفأ بيروت من القضاء العدلي، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وقد أبلغت ذلك إلى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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