لبنان | بدعمٍ من بهاء وحسناء الحريري.. مؤسسة نوح توزع ٧٠٠٠ كلغ من اللحوم بالتعاون مع “سوا للبنان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 7:37 مساءً

بالتعاون مع حركة سوا للبنان، اختتمت مؤسسة نوح برنامجها لعيد الأضحى الذي ساهم بتوزيع ٧٠٠٠ كلغ من اللحوم على العائلات المتضررة من انعدام الأمن الغذائي. هذا النشاط تمّ تنفيذه في المناطق الرئيسية في لبنان، ومن ضمنها بيروت، صيدا، إقليم الخروب، طرابلس، وعكّار.

مؤسسة نوح هي منظمة غير حكومية لبنانية، كرّست طاقاتها لتحقيق التغيير المستدام في لبنان من خلال مبادرات استراتيجية وطويلة الأمد. تتمحور المؤسسة حول تمكين قدرات اللبنانيين، وذلك عبر المشاريع العمرانية والريفية.

سوا للبنان هي حركة شعبية تجمع العديد من اللبنانيين من خلفيّات متنوعة من ذوي العقول المتشابهة، والذين يريدون المساهمة بتحقيق التغيير الفعّال في البلد. كما وتجمع سوا أفراد الجيل الصاعد، بطاقاتهم وقدراتهم، بأفراد متمرسين في المجال السياسي اللبناني.

تقول حسناء الحريري، مؤسِسة “Nuh Foundation”:

“نحن نفهم الأوقات الأليمة التي تمر بها العائلات في ضوء الأزمات العديدة التي يمر بها لبنان. نحن أيضًا نؤمن بشدّة بروح التعاون نحو التغيير المستدام. لذلك، وكجزء من ركن أنشطة الإغاثة، جمّعنا جهودنا وتعاونّا مع سوا للبنان للوقوف بجانب العائلات المحتاجة خلال عيد الأضحى”.

تخطط مؤسسة نوح لتنفيذ مبادرات مستقبلية بهدف تأمين دعم مستدام وطويل الأمد للشعب اللبناني في مجالات الانماء الاقتصادي وإدارة الأعمال والصحة والتربية.

https://www.instagram.com/nuhfoundation/

