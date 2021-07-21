لبنان | عداد الإصابات بـ”كورونا” يرتفع مجدداً في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء حالة وفاة و539 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في هذا المجال، كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر تويتر أن في مواجهة الموجة الرابعة من الوباء وزارة الصحة استلمت 108000 لقاح فايزر و129600 أسترازنيكا الإثنين الفائت، إضافة الى 146250 فايزر تصلنا الأحد و145000 الإثنين المقبلين انشالله.

ونوه بإقبال المواطنين، محذرا من التزايد المتسارع في الإصابات. وختم بالقول: “نقارب التحدي بحكمة وثقة رغم التشويش الضال”.