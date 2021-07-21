لبنان | كميات من “فايزر” إلى لبنان في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 4:55 مساءً

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر:

“في مواجهة الموجة الرابعة من الوباء وزارة الصحة إستلمت 108000 لقاح فايزر و129600 أسترازنيكا الإثنين الفائت إضافة الى 146250 فايزر تصلنا الأحد و145000 الإثنين المقبلين انشالله؛ وننوّه بإقبال المواطنين ونحذّر من التزايد المتسارع في الإصابات؛

نقارب التحدي بحكمة وثقة رغم التشويش الضال”.