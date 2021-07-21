لبنان | توزيع أدوية مجانية في سبلين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

استضافت اليوم بلدية سبلين، حملة “دواك عنا”، نظمها نادي “أوبتمست الاقليم”، بالتعاون مع صيدلية الخير وحملة “المختار”، ضمن إطار يوم طبي في البلدية، تم خلاله توزيع الأدوية مجانا بإشراف عدد من الأطباء.

وعمل رئيس البلدية محمد أحمد يونس ورئيس لجنة البيئة في البلدية أحمد مصباح يونس، على تسهيل الاجراءات للمواطنين، كما حضر عناصر من كشاف فوج سبلين التابع لجمعية الكشاف المسلم لمساعدة القيمين على الحملة.

وبعد انطلاق الحملة، تحدث رئيس البلدية عن هذا النشاط “الذي من شأنه ان يخفف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصا في ظل هذه الضائقة الاقتصادية والمعيشية الصعبة”، لافتا الى أنه “من أولويات البلدية مساعدة الناس والوقوف الى جانبها”.