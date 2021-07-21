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لبنان | هاشم: للتفاهم سريعاً على حكومة إنقاذ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 16 ثانية

قاسم هاشم

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم، أن “الظروف الصعبة والمعقدة اقتصاديا واجتماعيا ومعاناة اللبنانيين مع فقدان المحروقات والغذاء والدواء، تتطلب معالجة سريعة تبدأ بالتخلي عن سياسة المكابرة والكيدية والمصالح الطائفية والمذهبية والحزبية، والتفاهم سريعا على حكومة إنقاذ شكلا ومضمونا”.

وأمل “استخلاص العبر والدروس من معاني الأضحى، بالابتعاد عن الأنانيات وتغليب المصلحة الوطنية على حساب المصالح الفردية والشخصية، لأن استمرار الانهيار يدخل الوطن في نفق أكثر ظلمة، ونخشى أن تأخذنا أي فوضى الى لعبة الأمم وأخطارها على وطننا وتركيبته، لذلك حماية الوطن وتحصينه يتطلب تفاهما وطنيا على حكومة من أهل الخبرة والاختصاص والكفاءة، بعيدا من أي ارتباطات ووعود ورهانات لأن الندم لا ينفع بعد المماطلة والانتظار”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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