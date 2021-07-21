لبنان | هل يدفع المريض فروقات الاستشفاء المتصاعدة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن لبنان لم يعد بإمكانه تأمين طبابة بمستوى الدول المتقدمة، مشيراً الى أن دراسة أعدتها النقابة وقدمها للجهات الضامنة الرسمية، أظهرت ان كل زيادة الف ليرة بسعر الدولار في السوق السوداء تنعكس 500 ليرة على الدولار الاستشفائي.

وأشار هارون في حديث للـLBCI، أن هناك اقراراً ضمنياً لدى الجهات الضامنة انها غير قادرة على تحمل كلفة الاستشفاء.

وأعلن أن ثمن المستلزم الطبي أصبح ثمنه 3 اضعاف عن السعر الرسمي، سائلاً: في هذا الوضع ماذا يمكننا ان نفعل غير ان ندع المريض يدفع الفروقات؟

وأوضح أن لا نقص في المستلزمات الطبية كلها بل ببعضها، مؤكداً أن المشكلة تكمن في ثمنها، “خصوصا المغروسات الطبية، مثلاً الـprotese أو ressrot التي باتت اسعارها 3 اضعاف.

وأكّد هارون أن المستشفيات تفقد من امكانياتها المالية يوماً بعد يوم، و”الى متى يمكننا الاستمرار؟ لا نعرف”. وقال: لا يمكن ان لا نعكس الأزمة على المواطن والا سنغلق ابوابنا.

وشدد على أن الحالات التي تشكل خطر على حياة المريض هي خط احمر ممنوع تجاوزه، لافتاً الى “أننا ملزمون اخلاقياً ان المريض نزيل الخطر عن المريض في هذه الحالة، والا لكنا سمعنا عن مئات الوفيات يومياً لعدم تلقي الطبابة اللازمة في المستشفيات”.

ولفت هارون الى النقابة قامت باتصالات مع الجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً الى أن “الجواب واضح وهو تشكيل حكومة تبدأ بالاصلاحات، وبعدها يأتي الدعم”.

وتحدث عن أزمة المازوت، معلناً أن المستشفيات تستلم ما يكفي ليومين، كحد أقصى، من هذه المادة، أي أنها تؤمن حاجتها يوماً بيوم. وقال: نحن بمنحى انحداري والمأزق سياسي.

أما بالنسبة لشركات التأمين، قال: كلفة الطبابة اعلى مما يمكن ان تؤمنه شركة التأمين عبر البوالص التي تعطيها للمواطنين.