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لبنان | عكر تستنكر الهجوم الإرهابي في العراق

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

زينة عكر

استنكرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في بيان اليوم، “بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرق بغداد خلال عيد الأضحى المبارك، وسقط ضحيته عشرات من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح، وكذلك استهداف المدنيين العزل وزعزعة استقرار العراق”.

وأكدت “التضامن الكامل للبنان ووقوفه بجانب جمهورية العراق، شعبا وحكومة”. وشددت على “خالص التعازي للشعب العراقي الشقيق ولذوي الضحايا”، متمنية “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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