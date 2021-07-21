لبنان | عكر تستنكر الهجوم الإرهابي في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

استنكرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في بيان اليوم، “بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرق بغداد خلال عيد الأضحى المبارك، وسقط ضحيته عشرات من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح، وكذلك استهداف المدنيين العزل وزعزعة استقرار العراق”.

وأكدت “التضامن الكامل للبنان ووقوفه بجانب جمهورية العراق، شعبا وحكومة”. وشددت على “خالص التعازي للشعب العراقي الشقيق ولذوي الضحايا”، متمنية “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.