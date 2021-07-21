لبنان | مخزومي يردّ: توقفوا عن الكذب والتضليل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

ردّ المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي في بيان على ” إحدى المحطات التلفزيونية التي بثت تقريرا لها أمس في 20/7/2021 حول عريضة نقل محاكمة الوزراء والنواب المتهمين بتفجير مرفأ بيروت “.

وجاء في البيان:” عودتنا إحدى المحطات التلفزيونية بث الأضاليل والأخبار المفبركة والمغرضة… ففي تقرير لها أمس في 20/7/2021 حول عريضة نقل محاكمة الوزراء والنواب المتهمين بتفجير مرفأ بيروت زعمت بان النائب فؤاد مخزومي الذي لم يكن حاضراً الجلسة المتعلقة برفع الحصانات، سيقوم بالتصويت مع إحالة هذه القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب. مع العلم أن النائب مخزومي هو أَول من دعا وما زال يدعو إلى رفع الحصانات فوراً ورفض قبل كل الناس والكتل النيابية نقل الملف من المجلس العدلي إلى المجلس الاعلى.. وطالب أن تأخذ العدالة مجراها إحقاقاً للحق ونصرة لدم الشهداء.

المزاعم الكاذبة والأخبار المغرضة مرفوضة جملة وتفصيلاً توقفوا عن الكذب والتضليل”.