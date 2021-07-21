لبنان | دولار السوق السوداء مستمر بارتفاعه.. كيف افتتح صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 21800 – 21850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار سجّل في السوق السوداء مساء أمس الثلاثاء، ما بين 21875 و21900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجل صباحاً ما بين 21850 و21950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.