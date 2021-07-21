لبنان | لو فيغارو: حزب الله خزّن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
انفجار مرفأ بيروت
نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية مقالاً للكاتب رينو جيرار، تحت عنوان “التمرين الصعب لفرنسا في لبنان”، تناول فيه الوضع بلبنان بشكل عام، مروراً بثورة 17 تشرين الاول 2019 وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.
وذكر في المقال بحسب “النشرة” أن حزب الله خزّن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا.
في الشق السياسي، أشار الكاتب الى أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري غير مرغوب فيه من قبل اميركا والسعودية، معتبرا ان كل الخيارات مفتوحة منها وضع لبنان تحت الوصاية.