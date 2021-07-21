لبنان | لو فيغارو: حزب الله خزّن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية مقالاً للكاتب رينو جيرار، تحت عنوان “التمرين الصعب لفرنسا​ في ​لبنان​”، تناول فيه الوضع بلبنان بشكل عام، مروراً بثورة 17 تشرين الاول 2019 وانفجار ​مرفأ بيروت​ في 4 آب الماضي.

وذكر في المقال بحسب “النشرة” أن ​حزب الله​ خزّن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا.

في الشق السياسي، أشار الكاتب الى أن رئيس تيار المستقبل ​سعد الحريري​ غير مرغوب فيه من قبل ​اميركا​ و​السعودية​، معتبرا ان كل الخيارات مفتوحة منها وضع لبنان تحت الوصاية.