لبنان | ممنوع تجول السيارات والدراجات النارية غير القانونية في هذه المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

أصدرت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل تعميما أبلغت فيه “جميع المعنيين أنه إبتداء من صباح السبت في 24 تموز الجاري، سيتم ضبط كل الدراجات النارية والسيارات التي تتجول ضمن النطاق البلدي من دون مستندات تثبت قانونيتها، وذلك حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم، والممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف التعميم “أن المجلس البلدي اتخذ القرار في جلسته التي إنعقدت يوم الجمعة في 16 تموز الجاري، تداركا لما يتسبب به الوضع الإقتصادي المتردي من ازدياد لعمليات السلب والسرقة في الكثير من المناطق اللبنانية، بعد أن تبين ان عددا كبيرا من هذه السرقات يتم بواسطة دراجات نارية وسيارات هي أيضا مسروقة ولا تحمل مستندات قانونية”.

وختم: “وحيث أن المجلس البلدي يولي الموضوع الأمني وحماية المواطنين وممتلكاتهم الإهتمام الكبير، ولا يوفر جهدا في إيجاد السبل التي تؤول الى تخفيف أو تجنب السرقات والتعدي على الاملاك العامة والخاصة، فقد كلف الشرطة البلدية بتطبيق القرار، وتنظيم محاضر الضبط بحق كل السيارات والدراجات المخالفة، وبإجراء المقتضى القانوني وتسليمها الى السلطات المختصة”.