لبنان | “شيحا” في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جديدة – المتن المواطن (ي.ع) الملقب بـ”شيحا” لترويجه المخدرات.

وصدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 7 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جديدة – المتن المواطن (ي.ع) الملقب بـ (شيحا) لترويجه المخدرات وحيازته كمية مختلفة منها (مواد مخدرة، وحشيشة الكيف).

وضبطت الدورية كمية من المخدرات تعود للموقوف كانت مخبأة على مقربة من مكان توقيفه ومبلغاً مالياً. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.