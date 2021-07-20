لبنان | رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يوليو - 2021 7:54 مساءً

تفقد رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، في الشمال ندوة لتلخيص سلسلة تدريبات للقوات البرية لفحص جاهزيتها للحرب على جبهة لبنان وعلّق على الاعتداء الصاروخي الذي وقع الليلة الماض.

وقال الجنرال موخافي: “دولة لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار”.

وأضاف، “رغم ذلك، لن نسمح باطلاق نار من النوع الذي كان في الصباح الباكر، باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علنًا ​​أو سرًا على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان”.