لبنان | بلدة فنيدق: لن نسمح للأصابع الخفية تعكير أمننا واستقرارنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

وجهت بلدية فنيدق بيانا الى “أهلنا في بزال الأبية وسائر قرى جرد القيطع الشرفاء”، ناشدتهم فيه أن “يستيقظوا قبل فوات الأوان”، وسألت “لماذا قطع الطرقات في ما بيننا وعلى من؟ ومن المتضرر أو المستفيد من كل ذلك؟ نناشدكم وأنتم أهل النخوة والحكمة وبحق الجوار أن لا نقع في فخ الصراع الداخلي الذي تخطط له حثالة فاسدة مفسدة، وأن نبتعد عن كل ما يشنج العلاقات الأخوية في ما بيننا، وأن نتماسك ونعتصم ولا نفترق، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.

وأكدت “ألا مكان لكل من يسيء إلى تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ولن نسمح للأصابع الخفية أن تعكر أمننا واستقرارنا، فالمرحلة جد خطيرة وتحتاج الى الحكمة والنباهة في منطقتنا، لذلك ندعوكم الى مواجهة التحديات بحكمة وعقلانية في المراحل الصعبة التي يمر بها الوطن والتوقف عن الاستفزازات، لنتوجه كلنا الى الأهم وهو تغيير الواقع وبناء وطن سيد حر مستقل”.