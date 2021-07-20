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لبنان | بلدية الرميلة: لضرورة بقاء مستشفى سبلين على الخارطة الصحية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى سبلين

شددت بلدية الرميلة، على “أهمية وضرورة بقاء مستشفى سبلين الحكومي، على الخارطة الصحية والإستشفائية في اقليم الخروب والجبل، كونها الملجأ الآمن والمقصد الرئيسي، والصرح المنقذ لحياة أهلنا وأبناء المنطقة، في ظل تفاقم الأزمات في البلاد وانعكاساتها السلبية على الجميع”.

ودعت البلدية، في بيان، جميع المسؤولين والمعنيين في الدولة، الى “دعم هذا الصرح وصرف المستحقات اللازمة للموظفين والعاملين في المستشفى، الذين كان لهم الدور الأول والجبار في حماية أهلنا في معركة مواجهة جائحة ”.

وأكدت “وقوفها الى جانب جميع موظفي المستشفى، لتحقيق مطالبهم المحقة”، داعية أبناء المنطقة الى “التضامن والتكاتف مع المستشفى للحفاظ على رسالتها ودورها وأهميتها في المنطقة”.

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